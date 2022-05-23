قتل رجلا أمام زوجته.. جندي روسي أمام محكمة أوكرانية بتهمة “جرائم حرب”

في 28 أبريل الماضي، قتل، أوليكسندر شيليبوف، وهو رجل أوكراني، على يد عدد من الجنود الروس.

وتبدو قصة شيليبوف “اعتيادية” في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، لكن النادر فيها هو أن الجندي الذي أطلق النار عليه، هو الرقيب فاديم شيشمارين، من وحدة الدبابات الروسية، الذي يحاكم الآن بتهمة القتل وارتكاب جرائم حرب.

القصة

كان خمسة من الجنود هاربين من القوات الأوكرانية في سيارة فولكس واجن رمادية اللون استولوا عليها عندما رصدوا شيليبوف على الطريق بالقرب من منزله في قرية تشوباكيفكا، على بعد حوالي 200 ميل من كييف، يحمل هاتفا محمولا.

وطلب ضابط في المقعد الأمامي من فاديم شيشيمارين، وهو رقيب في وحدة دبابات يبلغ من العمر 21 عاما، إطلاق النار.

وتردد شيشيمارين، الجالس خلف السائق، وفقا لشهادة أدلى بها عدة شهود في المحكمة.

بدأ جندي آخر في الجبهة يصرخ في وجه الرقيب شيشيمارين، قائلا إنه إذا لم تطلق النار، فإن الرجل سيخبر الأوكرانيين بموقعهم.

أطلق شيشمارين النار وأصيب شيليبوف في رأسه حيث توفي على الفور.

وروت زوجة شيليبوف، والجندي شيشيمارين، ما حصل للمحكمة التي بدأت تستمع للقضية منذ أسبوع، في أول محاكمة لجندي روسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير، ويعد هذا أول مؤشر على كيفية إقامة أوكرانيا للعدالة بينما لا يزال الصراع مستمرا.

ومن المتوقع صدور الحكم، الاثنين.