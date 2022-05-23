متنبى جوي: العواصف الترابية تنتهي غداً

أفاد متنبئ جوي بأن العواصف الترابية سوف يستمر تأثيرها طيلة اليوم الاثنين، وتوقع تناقصها بداية من ظهيرة الثلاثاء.

وقال المتنبئ صادق عطية، إن “العاصفة الترابية التي بدأت منذ ليلة الأحد، أتت من شرقي سوريا وهذه المنطقة أصبحت كابوساً بالنسبة إلينا كونها المصدر الأكبر للغبار”.

وأضاف عطية، أن “موجات الغبار تأثرت بها مناطق صلاح الدين ونينوى وبغداد والفرات الأوسط، ومن ثم تنطلق إلى المحافظات الجنوبية”.

وأشار، إلى أن “ذروة التأثير سوف تنتهي عند الساعة 11 صباحاً مع بقاء الغبار عالقاً في الأجواء وسيكون هناك تأثير على مستوى الرؤية”.

ولفت عطية، إلى أن “الغبار سوف يستمر طيلة نهار اليوم الاثنين، وقد يحصل هناك تحسن في ساعات الليل، ولكنه مؤقت لأننا أمام موجة أخرى أخف شدة تندفع من نينوى باتجاه صلاح الدين وقد يصل تأثيرها إلى بغداد”.

وأورد، ان “درجات الحرارة في بغداد اليوم هي بين 35 إلى 34 درجة، بانخفاض نحو خمس درجات عن حالة الطقس الطبيعية”.

ومضى عطية، إلى أن “نهاية الغبار ستكون بداية من يوم الثلاثاء وتستقر الرياح شمالية غربية تصل سرعتها بين 50 إلى 60 كم في الساعة”.

إلى ذلك، ذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة، الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق”.

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