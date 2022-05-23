محلل : الجمود السياسي قد يشعل الشارع قريباً.. لن يكون الحل سهلاً عندها

أكد المحلل السياسي مناف الموسوي، اليوم الاحد، ان استمرار الجمود السياسي مع حلول فصل الصيف وتوقع أزمات في عدة ملفات في مقدمتها الكهرباء والماء والغذاء قد يشعل الشارع قريباً من خلال عودة التظاهرات العارمة.

وأوضح الموسوي ان “عودة التظاهرات سوف تصعب الأمور ولن يكون الحل سهلاً عندها حيث ان الشعب العراقي متضرر كثيراً من استمرار الانسداد السياسي ولن يسكت طويلاً على الأفعال التي تصدر من بعض القوى السياسية والتي تفضل مصالحها الخاصة على المصالح العامة للعراقيين”.

الموسوي أوضح بان “الحكومة المقبلة لن تكون حكومة توافقية بأي حال من الأحوال وان لم يشكلها التيار الصدري فهو عندها لن يكون جزء منها وبالتالي ستكون ايضاً حكومة اغلبية مع عدم مشاركة التيار الصدري فيها”.

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