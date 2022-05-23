مع بداية انتشاره حول العالم.. هل يجب القلق من “جدري القردة”؟

وتشير “إيكونوميست” إلى أن بريطانيا أبلغت عن 11 حالة جديدة في 20 مايو/أيار، أي أكثر من الإجمالي في الأسبوعين السابقين، وكثير من هؤلاء ليست لديهم روابط سفر إلى إفريقيا، أي أن المرض انتقل محلياً.