وزارة الهجرة تشارك في المنتدى الدولي الأول لاستعراض الهجرة

شاركت وزارة الهجرة والمهجرين، متمثلة بمدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة السيد احمد رحيم، مع الوفد الحكومي بحضور المندوب الدائم السفير محمد بحر العلوم، في الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ “الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنتظمة والمنظمة”، والذي تم اعتماده في عام 2018.

وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة، في كلمته خلال الاجتماع، إن “العراق أخذ على عاتقه منذ أن وقع على الميثاق عام 2018، تبني خطط عمل واستراتيجيات من شأنها أن تدعم مسار ادارة الهجرة في العراق وفق السياسات والتوجهات العامة للحكومة العراقية”، مبينا أن “العراق أنجز تقييم مؤشرات حوكمة الهجرة لإيجاد الفجوات التي يمكن معالجتها في إدارة الهجرة والذي يعد المرجع الرئيسي لرسم سياسات الهجرة”.

وأضاف رحيم، “كما أنجز العراق ايضا الاستراتيجية الوطنية للهجرة والتي تسعى الى تقوية وادارة ملف الهجرة بما يخدم المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للعراق مع الحفاظ على حقوق الانسان للمهاجرين”.

وتابع رحيم، أن “توجهات حكومة العراق بشكل عام تتجه نحو تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين من الخارج وتحقيق الإدماج المستدام في المجتمع، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في سياق الهجرة”.

وفي ما يتعلق بملف العراقيين العالقين (على الحدود مع بيلاروسيا وبولندا وليتوانيا)، أشار رحيم الى أن “الحكومة العراقية اتخذت اجراءات سريعة وحازمة في هذا الملف وشكلت لجنة عليا لتسهيل عودة طوعية مجانية للعالقين، فضلا عن تبنيها حراك دبلوماسي عالي المستوى مع سفراء الدول المعنية لمعالجة هذه الازمة”.

وفي الختام، أكد رحيم “تطلع الحكومة العراقية الى تعزيز التعاون والدعم المتواصل لغرض تحقيق الأهداف السامية للهجرة الآمنة والمنظمة”.

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