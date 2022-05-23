“V Technology” تطلق أحدث منتجاتها التقنية المتقدمة “V Booking”

أعلنت “V Technology” عن إطلاق منصة “V Booking” المختصة في تقديم خدمات السفر والسياحة والتي تعمل بتقنيات البلوك تشين الحديثة، بما يسهم في تقديم خدمات متطورة بشكل آمن وشفاف يربط الموردين والمستخدمين عبر وسيط واحد فقط.

وتستخدم منصة “V Booking” تقنيات الذكاء الاصطناعي لرسم كوكب الأرض كاملاً بشكل ثلاثي الأبعاد يسمح لوكلاء السياحة بتقديم خدماتهم للجمهور بشكل تفاعلي، وبالشكل الذي يُمكن كل وكيل أو وسيط سياحي أن يصطحب عملائه في جولات سياحية افتراضية تقدم تجربة غامرة غير مسبوقة، وتعزز من تمكين السائح من معاينة وجهات السفر بشكل افتراضي مشابه للواقع بدقة عالية.

وبذلك تكون منصة “V Booking” قد أضافت بعداً جديداً لقطاع السياحة العالمي وتوفير خاصية “الرحلة عن بعد”، لمعاينة وجهات السفر بما تتضمنه من ميزات وخصائص موجودة على أرض الواقع، إلى جانب تجربة المرافق السياحية من منتجعات وفنادق ومعاينة الغرف والتعرف على التسهيلات التي تقدمها هذا المرافق، ناهيك على قدرة السائح إلى التعرف بشكل دقيق على مكان وطبيعة جغرافية المرافق والوجهات السياحية بشكل مطابق للواقع.

كما ستزود منصة “V Booking” لوكالات السياحة أنظمة عدّة، تشمل نظام إدارة الموظفين، ونظام إدارة العملاء، ودعم المستخدمين والمتابعة، ونظام إدارة العمليات، وأنظمة البيع والتسويق وغيرها من الخدمات التي تتكامل مع متطلبات سوق السياحة وترويج الوجهات والمرافق السياحية، مشكلة بذلك نقطة عمل واحدة تقدم تجربة عمل فريدة من نوعها لمستخدميها وتعزز من نتائج العمل بشكل سلس ومنظم ووفق أحدث التقنيات الرقمية.

وتعليقاً على هذا الإطلاق، قال عمري أبوماضي، الشريك المؤسس لشركة “V Technology”: “إن هذه المنصة هي جزء بسيط وأداة واحدة ضمن أدوات تم تطويرها من قبل فريق عمل الشركة بالعتماد على تقنيات البلوك تشين، حيث طورنا شبكة خاصة بنا لتخدم الأهداف المستقبلية لمنصات الشركة ولتعطي المستخدم سلسلة توريد واضحة لضمان شفافية الخدمات والمنتجات، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ونظام المسح والبناء ثلاثي الابعاد، بالشكل الذي يؤسس لإطلاق أول ميتافيرس متكامل، على أن يتم الإعلان عنها في المستقبل القريب”.

من جهته قال بشار الأسعد، نائب الرئيس التنفيذي – رئيس قسم التطوير والإبداع في شركة “Creative Media Solutions”، الشريك المؤسس لشركة “V Technology”: “إن ما جذبنا للاستثمار والدخول في شراكة متكاملة مع “V Technology” هو تكامل الأدوات التقنية التي سهلت عملية التطوير والتخطيط لعالم متكامل من الخدمات لقطاعات متنوعة، والأهم بأن فريق الشركة يتكون من رياديين ومبدعين عرب وهذا أساس رسالتنا في الشركة لدعم المحتوى والتقنيات القادمة من المنطقة العربية”.

وسيتم خلال معرض سوق السفر العربي عمل ورشة عمل خاصة حول المنصة الجديدة يقدمها عمري أبو ماضي، حيث سيتاح لجميع الحضور تجربة تقنيات المنصة بأنفسهم عبر استخدام خاصية الـVR ضمن الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة.

جدير بالذكر أن شركة Creative Media Solutions كانت قد أتمت عملية الاستثمار في شركة V Technology استحوذت من خلالها على حصة مؤثرة في الشركة، للعمل بشكل مشترك لتسريع وتيرة إطلاق التقنيات الحديثة وابتكار أفكار جديدة ضمن قطاعات متنوعة منها السياحة والتجارة الإلكترونية والإعلام والألعاب الإلكترونية.

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