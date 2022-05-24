احتجاز مقدم البرامج في “البغدادية” اربع ساعات داخل مقر المخابرات

اعتقلت قوة امنية صباح اليوم مقدم البرامج في قناة البغدادية علي الذبحاوي، واقتادته الى داخل مقر المخابرات للتحقيق معه، ثم أطلقت سراحه بعد مرور أربع ساعات.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان اطلاق سراح الذبحاوي، جاء بعد ورود نداء من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإطلاق سراح الصحفي على الفور.

وذكر مصدر من داخل قناة البغدادية للجمعية ان القوة التي اعتقلت الذبحاوي كانت قد وضعت لثاما على رأسه (كالإرهابيين) خلال التحقيق معه، وطالبته بخفض حدة انتقاداته للطبقة السياسية الحاكمة والجهات المتنفذة في البلاد، مضيفا ان القوة هددت في حال عدم تغيير قناة البغدادية لخطابها السياسي فإنها ستلاقي عواقب وخيمة في حال استمرت بانتقاد الأوضاع.

يشار الى ان اعتقال الذبحاوي هو الثاني من نوعه بعد ان اعتقل منتصف العام الماضي وأطلق سراحه بكفالة مالية بعد تدخل ووساطات، على خلفية تناوله في برنامجه ستوديو التاسعة، الاحداث السياسية.

وتعرب الجمعية عن قلقها من تكرار مسلسل اعتقال الصحفيين، واحتجازهم، واستخدام الأساليب البوليسية للنيل منهم، وتعد اعتقال الذبحاوي انتهاكا واضحا لحرية العمل الصحفي.

كما تطالب الجمعية بالكشف عن التهم الموجهة للصحفي، وأسباب الاعتقال، دون تهم او مذكرة قبض

وتجدد الجمعية دعوتها للقائد العام للقوات المسلحة الى انهاء حالات الاعتقال، والاحتجاز من قبل القوات التي تعمل بإمرته، بقصد ردع الصحفيين، وثنيهم عن أداء واجباتهم امام الرأي العام، والامتثال للدستور، وما نصت عليه المواثيق الدولية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط