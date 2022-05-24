استنفار أمني يُفشل مخططا داعشيا لاستغلال الظروف الجويَّة

بغداد: عبد الرحمن إبراهيم

تزامناً مع الإجراءات الوقائيَّة التي اتخذتها المؤسسات الحكومية، بشأن العواصف الترابية، دخلت القطعات العسكرية والأمنية حالة من الاستنفار لتأمين نقاط التفتيش وسدّ الثغرات.

هذه التحضيرات والاستعدادات الأمنية حالت دون تمكن عصابات (داعش) من تنفيذ مخطط استغلال الظروف الجوية، إذ تعرّضت نقاط تفتيش في محافظة صلاح الدين لهجمات إرهابية إثر انعدام الرؤية، إلا أنَّ قواتنا الأمنية ردت على المهاجمين واشتبكت معهم وأجبرتهم على الفرار.

وفي ديالى أيضاً، ضربت العاصفة الترابية أغلب مناطق المحافظة وانعدمت الرؤية ما دفع قيادة الحشد الشعبي إلى الاستنفار في جميع قواطع ألويتها القتالية.

في غضون ذلك، تمكّنت الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين، اثنان منهم في قضاء “الحويجة” بكركوك، بينما ألقي القبض على الثالث في منطقة “الدورة” جنوب بغداد، وتمت إحالتهم أصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم.

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