استنكر التهديدات ضد كوردستان .. حزب الأمة العراقية: هدفها منع الاقليم من حل الانسداد السياسي

دان حزب الأمة العراقية بزعامة مثال الآلوسي، اليوم الثلاثاء، “التهديدات المستمرة” على إقليم كوردستان من قبل “المجاميع المسلحة والخارجين عن القانون”، فيما بيّن أن غرض هذه الاتهامات عرقلة مساعي الإقليم في حلحلة الانسداد السياسي.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان إن “حزب الأمة العراقية يدين التهديدات المستمرة على إقليم كوردستان من قبل الخارجين على القانون والمجاميع المسلحة المنفلتة التي تخدم مصالح دول لا تريد الخير والاستقرار للعراق والتي تهدد السلم المجتمعي”.

وأضاف البيان ان” هذه المجاميع الإرهابية قامت بتوجيه اتهامات باطلة وتهديدات إلى أهلنا في إقليم كوردستان الغرض منها عرقلة مساعي حكومة الإقليم في حلحلة الانسداد السياسي الذي أنتجته المصالح الفئوية الضيقة التي تسعى لها بعض الكتل السياسية”.

وتابع الحزب في بيانه “اننا في حزب الأمة العراقية نرفض وندين بشدة هذه الاساليب غير الاخلاقية والجبانة التي يمارسها البعض ومَن الخارجين عن القانون من أجل ادامة الانسداد السياسي والغرض منه تنفيذ اجندات خارجية بعيدة عن مصلحة الشعب العراقي”، مطالباً في الوقت نفسه حكومة الكاظمي أن “تأخذ دورها الحقيقي في متابعة مطلقي هذه الاتهامات والتهديدات وتسليمهم للعدالة ليأخذوا جزاءهم القانوني العادل”.

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري ردّ، أمس الاثنين، على بيان أصدرته تنسيقية الفصائل الموالية لإيران حمل اتهامات لأقليم كوردستان ووصفها بأنها “كذب في كذب في كذب”، داعياً إياهم لمراجعة معلوماتهم “المغلوطة والمهددة” لأمن وسلامة العراق.

وكانت “تنسيقية الفصائل المقاومة” قالت، أمس الاثنين؛ إنها رصدت عمليات تدريب لمجاميع مسلحة في إقليم كوردستان العراق، فضلا عن تحركات مشبوهة من أدوات داخلية لعملاء الخارج وفقا لبيانهم.

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