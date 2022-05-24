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الأسيرة المسكينة قصيدة الهايكو !

الأسيرة المسكينة قصيدة الهايكو !

بقلم مهدي قاسم

حسب تصوري إن جودة و روعة قصيدة الهايكو تتجسد قبل أي شيء آخر في كثافتها المختزلة و لكن في الدرجة الاولى في ومضتها المشرقة المباغتة الصادمة في لحظتها المتولدة الآنية انبهارا مشعا في فضاء المخيلة للمتلقي المتلهف ..
علما إنها – أي قصيدة الهايكو – أصلا هي وليدة روح يابانية أصيلة و زاهدة في بساطتها العميقة و الزاخرة الثرية..
ولكن ها هم بعضا من عرب هنا ، و بعضا آخر هناك – و فوق ذلك – كل من هب و دب ، ينقضون على قصيدة الهايكو المسكينة و المغلوبة على أمرها على أيدي هؤلاء و اولئك : فينقضون عليها خربشة مثرثرة تارة ، و تسطيرا هاذيا تارة أخرى .. بحيث لا يبقى من قصيدة الهايكو اليايانية غير اسمها وهي تئن و تشكو من غربتها و محنتها العربية الشاقة و القاسية ! ..

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