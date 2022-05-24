الإعلام والاتصالات تدعو المواطنين للإبلاغ عن أعمال تخريب مشاريع الكابل الضوئي

دعت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى الإبلاغ عن أعمال التخريب التي تتعرض لها مشاريع الكابل الضوئي.

وذكرت الهيئة، في بيان أنها “أشرت في الآونة الاخيرة ازدياداً ملحوظاً في الاعمال التخريبية التي تتعرض لها مشاريع البنى التحتية الخاصة بمنظومات الاتصالات، وتحديداً مشاريع الكابل الضوئي المنفذة من قبل وزارة الاتصالات والشركات المتعاقدة معها”.

وأضاف البيان، “وبالنظر لأهمية هذه المشاريع لما لها من تأثير في رفع كفاءة خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة بصورة كبيرة وما تمثله من نقلة وتطور نوعيين في جودة خدمات الاتصالات من خلال السرعة والسعات العالية التي ستوفرها خدمات الكابل الضوئي بالاضافة الى موثوقية واستقرار الخدمات”.

ودعت الهيئة، المواطنين إلى “التعاون التام مع الفرق الفنية والهندسية المنفذة لمشاريع الكابل الضوئي وابلاغ الجهات الأمنية عن عمليات التخريب التي تتعرض لها البنى التحتية الخاصة بها والتي تهدف الى اعاقة وتأخير انجاز هذه المشاريع كما تمثل تعدياً وتخريباً متعمداً على ثروة وطنية مهمة بالاضافة الى انعكاسها وبصورة سلبية على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين”.

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