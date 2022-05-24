السفارة الإيرانية في العراق تسهل استغلال النظام المالي العراقي

احمد علي

منذ بدايته المتواضعة نسبياً، أصبح الحرس الثوري الإيراني الآن واحداً من أقوى المنظمات شبه العسكرية في الشرق الأوسط، ورعى الحروب بالوكالة وغيرها من الصراعات في جميع أنحاء المنطقة. قدم الحرس الثوري الإيراني المساعدة العسكرية والتدريب للعديد من دول المنطقة ويسيطر على ما يصل إلى ثلث الاقتصاد الإيراني. في حين أن الفيلق كان بالفعل خاضعاً لعقوبات مشددة من قبل الولايات المتحدة بسبب ترويجه للإرهاب، في أبريل ٢٠١٩، صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية. بعد فترة وجيزة في يناير ٢٠٢٠، تم اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة في العراق. لكن هذا لم يوقف سعي إيران لنشر سيطرتها في العراق واستخدام النفوذ في العراق لتجنب العقوبات ومواصلة أنشطتها التمويلية، وتحديدا لفيلق القدس

واحدة من البنية التحتية الرئيسية التي تستخدمها إيران لخداع النظام المصرفي العراقي هي السفارة الإيرانية في بغداد. وكجزء من طريقة الخداع هذه، قاد السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، تحركات لتحويل الأموال من شركات الطاقة الإيرانية إلى حساب السفارة الإيرانية في المصرف التجاري العراقي في عدة مناسبات خلال العام الماضي. وقد تمت هذه التحويلات ظاهرياً لتغطية نفقات السفارة المشروعة، لكن المتلقي الحقيقي للأموال كان فيلق القدس. ولا يزال العاملون في السفارة الإيرانية في العراق يستخدمون نفس الأساليب، ومن الممكن أن تستمر ملايين الدولارات الأخرى في تمويل نشاط فيلق القدس في العراق وأماكن أخرى من خلال نفس الطريقة. ويجري تصنيف هذه الأموال بشكل خاطئ لإعادة توجيهها نحو أنشطة تمويل إيران في الشرق الأوسط. إن مشاركة السفارة الإيرانية وإشرافها على هذه المعاملات المالية يجعل من الصعب للغاية التحقق من صحة أو تتبع أين تذهب الأموال بالفعل. وما كان لهذه الأنشطة أن تكون ممكنة لو لم يدعمها البنك المركزي الإيراني ووزارة الخارجية الإيرانية، وبالتعاون الكامل مع شركات الطاقة الإيرانية. إنهم جميعاً شركاء في خداع النظام المصرفي العراقي، وتعريضه لإمكانية فرض عقوبات عليه واستبعاده من النظام المالي الدولي، مع تعريض الاقتصاد العراقي برمته للخطر.

وباستخدام هذه الطريقة، تمكنت السفارة الإيرانية في بغداد من استلام أكثر من ٦٠ مليار دينار في حسابها منذ النصف الثاني من عام ٢٠٢٠. وكانت العناصر التي ساعدت السفارة هي البنك المركزي العراقي، الذي يرأسه حاليا المحافظ علي صالح العبادي ووزارة الخارجية الإيرانية، برئاسة الوزير حسين أمير عبد اللهيان وشركة الكهرباء الإيرانية تافانير، برئاسة الرئيس التنفيذي محمد حسن متفالي زاده وشركة مابنا، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عباس علي العبادي. سحبت السفارة الأموال من المصرف التجاري العراقي تحت غطاء النفقات المشروعة، ولكن في الممارسة العملية، تم تحويل الأموال إلى فيلق القدس. ويشكل هذا النشاط الذي تقوم به منظمة فيلق القدس المصنفة إرهابية عبر السفارة الإيرانية تهديداً للعراق في شكل عقوبات اقتصادية وضغوط دولية يمكن أن تطيح باقتصاد البلاد. بالإضافة إلى السفير مسجدي، هناك أشخاص آخرون في السفارة يعتمدون على حصانتهم الدبلوماسية لمساعدة قوة قوس على متابعة شؤونها، مع الحفاظ على سرية حقيقة أن فيلق القدس هو المستفيد الحقيقي من الأموال. ولا يزال هذا النشاط مستمراً، ومن الممكن أن تستمر ملايين الدولارات الأخرى في تمويل نشاط فيلق القدس.

كان على سليماني أن يلعب دوراً رئيسياً في محاولة إيران للسيطرة على العراق بشك استراتيجي، والتنسيق مع المتعاطفين مع الموالين لإيران، مثل رجل الدين العراقي الشيعي مقتدى الصدر، فضلاً عن توفير الأسلحة والأموال للعديد من الميليشيات الموالية لإيران. وقد سمح ذلك لإيران بالبدء في السيطرة على أجزاء رئيسية مختلفة من العراق في وقت الاضطرابات، مباشرة بعد سقوط صدام حسين. في مرحلة ما، نجحت إحدى الميليشيات الممولة من النظام الإيراني في السيطرة على وزارة الداخلية العراقية في العراق. وأدى ذلك إلى انغماس الميليشيا في التعذيب الذي ترعاه الدولة، مع استخدام السجون العراقية لقتل وتخويف خصومها السياسيين. كانت هذه مجرد بداية لخطط إيران، واستمرت في استهداف القطاع المالي في العراق لمحاولة السيطرة عليه، بما في ذلك البنك المركزي العراقي. أحد البنوك التي تم تحديدها على أنها تشارك في تحويل الأموال للسفارة الإيرانية هو بنك البلاد، حيث تفرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس البنك. أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية آراس حبيب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البلاد الإسلامي، لمساعدته، أو رعايته أو تقديمه الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أو دعمه له. مكن آراس حبيب فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من استغلال القطاع المصرفي العراقي لنقل الأموال من طهران إلى حزب الله، مما عرض سلامة النظام المالي العراقي للخطروالحقيقة هي أن هذا مجرد بنك واحد تم القبض عليه لمشاركته في أنشطة التمويل هذه، ولكن في الواقع، هناك العديد من البنوك الأخرى التي تفعل الشيء نفسه، وربما على نطاق أوسع، ولكن حتى الآن لم يتم القبض عليها. ويعد تعيين السفير الإيراني الجديد في العراق مؤشراً غير مباشر على أن هذه الأنشطة ستستمر وتنمو أيضاً. ويظهر انتماؤه الواضح إلى فيلق القدس بوضوح أن نواياه هي الحفاظ على تدفق الأموال مع زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة.

المراجع:

https://www.thenationalnews.com/arts-culture/books/2022/04/13/militia-state-book-review-immaculately-researched-account-of-irans-influence-on-iraq HYPERLINK “https://www.thenationalnews.com/arts-culture/books/2022/04/13/militia-state-book-review-immaculately-researched-account-of-irans-influence-on-iraq/”/

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2727505 HYPERLINK “https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2727505&Language=en”& HYPERLINK “https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2727505&Language=en”Language=en

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