العواصف الترابيَّة {تتوالى} ومستشفيات البلاد مستنفرة

بغداد: شذى الجنابي

تسبّبت العاصفة الترابيَّة التي ضربت بغداد وغالبية محافظات البلاد، منذ صباح أمس الاثنين، بإيقاف جميع مظاهر الحياة في البلاد وشلّ الحركة فيها، بينما سجّلت المستشفيات الآلاف من حالات الاختناق جراء الأتربة.

موجة العواصف الترابية حدت الحكومة على تعطيل الدوام بجميع مؤسساتها الرسمية، وتأجيل الامتحانات، أما الأسواق والمحال التجارية فشهدت هي الأخرى إغلاقاً لانعدام الرؤية، بينما طالبت مديرية المرور أصحاب الشاحنات والسيارات بعدم التنقل بين المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر : إنَّ “مستشفيات البلاد سجلت أكثر من 1000 حالة اختناق، بسبب العواصف الترابية أمس الاثنين، جرّاء موجة الغبار المستمرة”.

من جانبه، أوضح مدير طوارئ مدينة الطب الدكتور رافد شاكر أنَّ “الطوارئ أعدت جميع المستلزمات لاستقبال حالات الاختناق، مع نشر عربات الإسعاف الفوري بالأماكن والطرقات لتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين ونقلهم من وإلى المستشفيات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط