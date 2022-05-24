Posted on by

المرور تعلن توقف العمل بمواقع التسجيل لأغراض “الصيانة”

أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، توقف العمل بمواقع التسجيل ( المشروع الوطني) لأغراض “الصيانة”.

وذكر بيان لإعلام المديرية أن “مديرية المرور العامة وباشراف مباشر من قبل اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي وجهت مواقع التسجيل ( المشروع الوطني) بأن يقتصر عملها ليومي الأربعاء والخميس على استقبال المواطنين وتسليمهم السنويات المنجزة واللوحات المرورية وتثبيتها مع الملصقات”.

وتابع البيان أن “نظام العمل للمشروع الوطني لتسجيل المركبات سيتوقف من الشركة الالمانية لأغراض الصيانة على المنظومة وتحسينها ومعالجة المشاكل والتوقفات التي طرأت خلال الفترة الماضية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close