المصرف الزراعي يطلق تمويل شراء وحدات سكنية داخل المجمعات الاستثمارية

كشف المصرف الزراعي الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن توجيه من البنك المركزي العراقي بشأن تمويل لشراء وحدات سكنية داخل المجمعات الاستثمارية، فضلاً عن تمويل بناء هذه المجمعات وملحقاتها.

وقال المصرف في بيان، إن دائرة العمليات المالية وادارة الدين أعلمتنا ، انه (لأغراض تنظيمية ولتمكين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع بالحصول على وحدة سكنية في المجمعات الاستثمارية، تقرر أن يكون منح مصارفكم تمويلاً لشراء الوحدات السكنية داخل المجمعات الاستثمارية، بالاضافة الى تمويل بناء هذه المجمعات وملحقاتها كمشاريع ضمن مبادرات هذا البنك المختلفة مشروطاً بتسعير الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصراً. وعلى أن لا يتجاوز سعر المتر المربع الواحد فيها “واحد مليون دينار”) وذلك وفق كتاب قسم الائتمان العدد 5800 في 19/5/2022 .

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