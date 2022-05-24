بالوتيلي يسجل هدفاً مذهلاً في الدوري التركي.. انفجر بـ”خماسية” في مباراة واحدة (فيديو)

أحرز الدولي الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي، مهاجم أضنة ديمر سبور، هدفاً رائعاً للغاية في شباك غوزتيبه، في الجولة الختامية من الدوري التركي، جعله حديث وسائل الإعلام الرياضية العالمية.

ودكَّ أضنة ديمر سبور شباك ضيفه غوزتيبه، الأحد 22 مايو/أيار 2022، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد “5 أوتشاك”.

بالوتيلي يسجل هدفاً مذهلاً في الدوري التركي

وتسلَّم بالوتيلي الكرة ودخل بها إلى منطقة الجزاء، ثم قام بحركة المروحة أكثر من مرة، قبل أن يوجه الكرة إلى الشباك بالطريقة المعروفة باسم “رابونا”، ليحرز الهدف السابع في المباراة.

ولم يكتفِ بالوتيلي بهذا الهدف، إذ سبقه بإحراز 4 أخرى في المباراة نفسها، ليبصم على “الميغا هاتريك” للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وجاءت أهداف بالوتيلي الخمسة في الدقائق 33، و36، و44، و62، و70، فيما تكفل زميله إيرهون أوزتومير بتسجيل هدف سادس، بعد أن افتتح أتاكان كانكايا أهداف أصحاب الأرض، بالخطأ في مرمى فريقه.

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وتفاعل المتابعون مع هدف بالوتيلي الذي تم وصفه بـ”الخرافي”، فنشر أحدهم: “هدف أقل ما تقدر تقول عنه خرافي إبداعي إمتاعي بأقدام السوبر ماريو بالوتيلي، هدف ممزوج بالنكهة البرازيلية بأقدام إيطالية إفريقية، إبداع”.

وكتب متابع سعودي: “ماريو بالوتيلي يا أخي، هذا المهاجم مجنون أتمنى رؤيته بدورينا، يسجل من أي مكان وبكل الطرق، ما أتوقع أن سعره غالي، لأنه بالدوري التركي”.

وغرد ثالث: “هكذا تلعب كرة القدم.. ماريو بالوتيلي الموهبة التي دمرت نفسها”.

وبأهدافه الخمسة رفع بالوتيلي رصيده إلى 18 هدفاً، احتل بها المركز الثاني في جدول الهدافين، بفارق هدفين فقط عن أوموت بوزوك، مهاجم قاسم باشا، إضافة إلى هدف وحيد في مسابقة الكأس.

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وتعاقد أضنة ديمر سبور مع بالوتيلي (31 عاماً)، يوم 7 يوليو/تموز 2021، قادماً من مونزا الإيطالي، المنافس في الدرجة الثانية، في صفقة انتقال حر، ويرتبط معه بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2024.

سابع لاعب يسجل 5 أهداف بمباراة واحدة

وبات المهاجم الإيطالي سابع لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة بالدوري التركي الممتاز، والأول منذ البرازيلي أليكس، نجم فنربخشة الأسبق، في موسم 2010-2011، وفق شبكة Opta المتخصصة بالإحصائيات.

وما زال تانغو تشولاك محتفظاً بالرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في مباراة واحدة، بعدما أحرز 6 أهداف في فوز فنربخشة أيضاً على فريق كارشياكا في موسم 1992-1993.

وأنهى أضنة ديمر سبور الموسم الحالي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي بعدما جمع 55 نقطة، بينما حل غوزتيبه في المركز التاسع عشر وما قبل الأخير برصيد 28 نقطة.

ورافق غوزتيبه أندية بني ملطية سبور (الأخير)، وتشايكور ريزا سبور وألتاي، صاحبي المركزين السابع عشر والثامن عشر، إلى دوري الدرجة الأولى.

يُذكر أن طرابوزون سبور تُوج بلقب الدوري التركي للموسم الحالي 2021-2022 للمرة السابعة في تاريخه، والأولى منذ موسم 19982-1983.

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