تحديد موعد حفل جائزة الكرة الذهبية

يُقام حفل منح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في كرة القدم لعام 2022، في 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، لإعلان خليفة الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسبانية أليكسيا بوتياس، بحسب ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

وستقام النسخة 66 من الجائزة في مسرح شاتليه، حيث فاز ميسي بجائزة أفضل لاعب لدى الرجال للمرة السابعة العام الماضي.

وسيتم الإعلان عن المرشّحين لنيل الجائزة في 12 آب/أغسطس المقبل.

وستكون الكرة الذهبية العام الحالي هي الأولى التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” منذ أدخلت إصلاحات على قواعد منح الجائزة، مع الاعتماد على نتائج الموسم الكروي عوضاً عن السنة التقويمية.

وجرت العادة على توزيع جائزة الكرة الذهبية في نهاية السنة التقويمية منذ إنشائها في 1956، لكنها ستتوافق بحسب الإصلاحات الجديدة مع الموسم الكروي الذي يمتد من آب/أغسطس إلى تموز/يوليو، كما ستضم الآن لجنة تحكيم أصغر حجماً وستعتمد اختياراً أولياً دقيقاً ومعايير أوضح، وفق اللوائح الجديدة.

وبحسب اللوائح الجديدة، فإن الأداء والحسم الفردي المثير للإعجاب للمرشحين له أولوية على الجانب الجماعي والألقاب المحرزة.

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