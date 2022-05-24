عضو بالإطار التنسيقي: الحزبان الكرديان سيلتحقان بنا

قال عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني، إن الحزبين الكرديين الرئيسين سيلتحقات بالاطار.

وقال الحياني في حديث تلفزيوني، ان”الاتحاد الوطني سيقنع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالالتحاق بقوى الاطار التنسيقي”.

واضاف، ان”الحزبين سيتفقان ويلتحقان بالاطار التنسيقي”، مبينا ان”الاطار التنسيقي متفق مع الاتحاد على ان يكون رئيس الجمهورية مرشح من قبله ولا توجد مشكلة على اسم الشخص سواء برهم صالح او غيره”.انتهى29/ح

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