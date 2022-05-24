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عناصر حماية شركة استثمارية تمنع كادر قناة دجلة من تغطية إحدى مشاريعها في الكوفة

منعت عناصر أمن وحماية شركة استثمارية في قضاء الكوفة كادر قناة دجلة من التغطية لإحدى مشاريعها المتلكئة، صباح اليوم الثلاثاء.
وافاد الزميل المراسل طاهر العساف في اتصال هاتفي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أنه وزميله المصور حيدر الخفاجي، كانا في مهمة لكشف اسباب تلكؤ مشروع مجمع السفير السكني، فَهَمَّ عدة عناصر من أمن الشركة لمنعهما، وحاولوا الاستيلاء على كاميرا القناة.
وأضاف العساف ان العناصر الامنية اقتحمت موقع التغطية، أثناء لقاء المواطنين والتحدث مع الكادر بشأن المشروع.
يذكر ان المشروع المتلكئ تابع لشركة مقاولات تدار من قبل مستثمر في النجف يدعى ‘امير المعموري’ وشريكه ‘اديب المعموري’.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين منع الصحفيين، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد المكفولة دستوريا.
كما تطالب الجمعية الجهات المعنية كافة في محافظة النجف الى الكف عن منع الصحفيين من أداء مهامهم، واحترام مبادئ القانون، وتوفير الحماية لهم، لنقل واقع ما يجري من أحداث على الساحة، بدل عرقلة عملهم لمنعهم نقل الحقائق الى الرأي العام.

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