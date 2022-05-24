في ذكرى ميلاده.. كيف تعرف الزعيم عادل إمام على زوجته هالة الشلقاني؟!

يحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده، حيث أنه من مواليد 17 مايو 1940، وخلال سنوات عمله بالفن تمكن الزعيم من البقاء على قمة الهرم الفني في مصر والوطن العربي.

وفى فيديو نادر تحدث الزعيم عن كيفية تعرفه على زوجته “هالة الشلقاني”، وقد تعرف عليها بالصدفة عندما كان في منزل صديقه سمير خفاجة وكانت هالة جارة سمير، وبدأ الجميع معاكستها ولكن عادل التزم الصمت، وأعجب بتصرفاتها وقرر التقدم لها.

وقال عادل إمام فى الفيديو: “كنا قاعدين عند سميرخفاجة فجأة الشباك اتفتح شوفتها زى القمر كل اللى حواليا عاكسها إلا أنا لانى مبعرفش أعاكس أصلا وعمرى ما عكست قبل كده، لكن في الأفلام اعرف، وأول ما عرفتها قلت لها احنا مش هنجوز، اتجوزنا بعد سنة وبعد الزواج قلت لها نأجل الإنجاب وكفاية طفل واحد حملت في رامى وبعد كده سارة ثم محمد“.

ولد الزعيم عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وانتقل إلى حي السيدة زينب وهو صغير، حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية حصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة

شارك عادل إمام في عروض الفرق الجامعية والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا بالجامعة وكانت الأدوار صغيرة لكنها لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي، قدم بعد ذلك مسرحية أنا وهو وهي عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967.

وقدم مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها من عام 1971 إلى 1975 وتعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي ثم مسرحية شاهد مشافش حاجه واستمر عرضها سبع سنوات، الواد سيد الشغال 1985 واستمرت إلى عام 1993، ومسرحية بودي جارد، من عام 1999 وأسندت له أدوار البطولة ابتداءً من عام 1972، وأصبح النجم الأول للتليفزيون عندما قدم مسلسلات دموع فى عيون وقحه، أحلام الفتى الطائر.

وعلى مستوى السينما، شارك الفنان أحمد مظهر بطولة فيلم “لصوص لكن ظرفاء”عام 1968 ثم فيلم البحث عن فضيحة عام 1973 مع ميرفت أمين وسمير صبري وتصدر عادل إمام البطولة المطلقة منذ منتصف السبعينيات إلى اليوم.

وقدم الزعيم 8 مسلسلات خلال التسع سنوات الأخيرة وكانت البداية بمسلسل “فرقة ناجي عطا الله” عام 2012 واستمر بعدها فى التواجد بشكل سنوي، حيث ظهر فى رمضان 2013 بمسلسل “العراف”، و”صاحب السعادة” عام 2014، و”أستاذ ورئيس قسم” عام 2015، و”مأمون وشركاه” عام 2016، و”عفاريت عدلى علام” عام 2017، وأخيراً “عوالم خفية” عام 2018، وأخيراً “فلانتينو” عام 2020

تحرير: سرمد القيسي

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