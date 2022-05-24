في نهار مغبر …..

نوئيل يلدا

في الزمانات القديمة يمكن للأخلاق الحميدة والأصول الكريمة وحتى الدرجات العلميَّة المتقاربة أن تجمع الناس على الصداقة والودّ أما أنا وليلى الطويلة فقد جمعنا حب البرغر الكلاسيك بدون بصل.

أعتقد أنَّ أسلم طريقة للعيش في العراق هي أن تسير في الشوارع وكأنك لا تعلم أيَّ شيء عما يجري بالبلد. كنت أطبّق هذه الطريقة الذكية في ذروة الحرب الطائفية، وأنا وليلى نستعملها الآن مع العواصف الترابية.

في بغداد لا توجد أرصفة بالمعنى الحقيقي فكلها مشغولة لذلك على الذي يريد استعمال قدميه مراعاة الظروف اللوجستية للحياة اليومية. ليلى الطويلة كانت سيئة جداً في اختيار الحذاء المناسب وترفع إلى صدرها حقيبة جلدية كالتي يحملها المحامون الكبار في السنّ وعدسات نظارتها السميكة تجعلها تبدو كضفدعة. سرنا طويلاً في شارع فلسطين بينما التراب الطائر يكبس على صدرينا. أنا وليلى نحبّ التفاؤل ورغم أنَّ المسافة طويلة بيننا وبين سلام أبو البرغر إلا أنني كنت أراقب ذلك الحطام الحديدي للجنابر والبسطات التي خلت من الملابس وباتت أرصفة شارع فلسطين كمقبرة حديد وتنك.

قالت لي ليلى: انظر يا نوئيل إلى هذه الهياكل الميتة. هل كنت تتوقع هذه الحقيقة.

قلت لها بخبث: أفضل طريقة يا عزيزتي لتقبّل هذا المنظر هو أن تقولي لنفسك إنَّ بغداد كانت تبدو هكذا يوم انتهى المنصور من بنائها.

استفزّتها المحال الكبيرة المغلقة التي تراكم التراب على حافات واجهاتها العليا وطمس ألوانها وجعلها تبدو مخيفة. كانت ليلى وهي تسير بجواري تصطبغ باللون الترابي فشعرها ملوّث وثمة ذرات صفر عالقة بنظارتها.

سألتني ونحن نقف بخيبة أمام أبواب سلام أبو البرغر المغلقة: هل تعتقد يا نوئيل أننا أخطأنا في الخروج بهذا الجو الكئيب؟.

قلت لها: لا يا عزيزتي إنه خطأ سلام وشارع فلسطين كله لأنهم ظنوا أنه يوم غبار عابر.

عدت لأقول وأنا أمسك بذراعها لجرّها إلى السير: مؤكد أنَّ في الجوار بائع برغر OPEN يعرف أنَّ كلّ النهارات باتت مغبرة.

الصباح

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