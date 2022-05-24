كتاب محاسبة التكاليف – دراسات

مقدمة المؤلف

ان التطور السريع في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لا بد ان ينعكس بشكل كبير على تطوير المحاسبة التي أصبحت اليوم كنظام وفن معا، ويستخدم فيها برامج الكترونية متقدمة في التطبيق العملي. ويتألف هذا النظام من المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف، وله جانب نظري وجانب اخر تطبيقي. فالأول يتمثل في النظرية المحاسبية ومبادئها وقواعدها، والجانب الآخر يتكون من شقين، الأول يتضمن القوانين والأنظمة والاعراف، والثاني هو الجانب الفني ــ القيد المزدوج، المستخدم في عملية انتاج البيانات الاقتصادية وقياس الاداء وتقييمه.

كما هو معروف فإن المحاسبة المالية تسجل المعاملات الاقتصادية بصورة اجمالية وتبويبها وتحليلها لغرض تصوير المركز المالي للوحدة الاقتصادية، وتحليل نتيجة اعمالها، واعداد التقارير المالية التي تبين الوضع المالي للوحدة، وحقوق الغير خلال فترة معينة معبرا عنها بوحدة النقد. وهي بذلك مقيدة بالقوانين والأنظمة والأعراف والتقاليد على مر الزمن. اما محاسبة التكاليف فإن اهتماماتها تنصب على الواقع العملي للنشاط الاقتصادي من جهة، وارتباط تطورها بالاحتياجات المتطورة الى انتاج وتحليل البيانات والمعلومات عنها على شكل قوائم وتقارير كلفوية، وتزويد المستويات الادارية المختلفة بها والافصاح عنها، لغرض توفير المعلومات التي تلبي احتياجات مختلف فئات مستخدمي هذه المعلومات في داخل وخارج الوحدة الاقتصادية، من العاملين والمستثمرين، والمالكين، والممولين، وغيرهم.

وبذلك تحررت محاسبة التكاليف من القيود والأعراف، واكتسبت القدرة على التلاؤم لتواكب مسيرة تطورها العلمي والمعرفي، بما يساعدها في تحقيق الأهداف على أحسن وجه، وزيادة الثقة بالبيانات التي تنتجها وتتلاءم مع رغبات مستخدميها في عملية اتخاذ القرارات، ومن ثم أصبحت محاسبة التكاليف من اهم مقومات الادارة الرشيدة، بفضل إمكانية حصولها على بيانات مناسبة وملائمة، عبر استخدام نظام متطور وملائم لمحاسبة التكاليف.

لقد أصبحت محاسبة التكاليف اليوم أداة معلوماتية تحليلية، من خلال تبويب عناصر التكاليف وتجميعها في المراكز تمهيدا لتحميلها بالكلفة، من اجل: قياس عناصر الانتاج، والرقابة عليها، وانتاج المعلومات لعمليه اتخاذ القرارات، التي تساعد على عملية تقييم الاداء، عبر اعداد التكاليف المخططة مقدما و/او المعيارية، ومقارنتها بالأداء الفعلي للوقوف على الانحرافات التي قد تحصل في عملية الإنتاج، وإيجاد حلول سريعة لمعالجتها.

يهدف هذا الكتاب إلى:

ـــ ابراز أهمية محاسبة التكاليف في توجيه النشاط الاقتصادي في وحدات إدارة الاعمال، اي على مستوى الاقتصاد الجزئي (الميكروي)، من خلال مهامها الحالية والتنبؤ بالمستقبل. ويتم ذلك عن طريق تحديد الأهداف من بين البدائل المتاحة، اي وظيفة التخطيط، والتنبؤ بالنتائج محتملة التحقيق من الاهداف، أي وظيفة الرقابة، ومن ثم اتخاذ القرارات اللازمة للحصول على النتائج. وتخدم هذه الوظائف بعضها لبعض، نتيجة المقارنة بين ما هو مستهدف طبقاً لما هو موضوع في الأهداف ونتائج الاداء الفعلي.

وفي شرح هذا الهدف:

ـــ تطرقنا الى تقسيمات عوامل الإنتاج الأساسية وتبويبها لأغراض قياس تكلفة الإنتاج والرقابة عليها وإنتاج البيانات الضرورية واللازمة للإدارة في عملية اتخاذ القرارات. تنظيم أمور هذه العناصر ومعالجتها ومشاكل تطبيقها والتغلب عليها واحتسابها ومعالجتها محاسبياً.

ـــ وعرضنا أنظمة ونظريات ونماذج التكاليف المتعارف عليها والمقومات الأساسية لنظام تكاليفها، طرق احتسابها والإجراءات المحاسبية المتعلقة بها وعمل القوائم والتقارير الكلفوية الناتجة عنها.

ـــ وعرضنا أيضاً استخدام بيانات التكاليف الملائمة في عملية اتخاذ القرارات، والطرق المستخدمة بهذا الخصوص، بهدف انتاج تقارير الكفاية الإنتاجية وقياس الاداء.

ـــ كما انفردنا بموضوع خاص لإبراز دور محاسبة التكاليف في المسؤولية الاجتماعية، اي ما يسمى بمحاسبة تكاليف المعضلية/الإشكالية، في مجال: الموارد البشرية، حماية البيئة، تكاليف النوعية/الجودة لحماية المستهلك.

ـــ وأخيرا، تناولنا موضوعاً خاصاً يتعلق بتحديث نظام محاسبة التكاليف في العراق، بهدف تطبيق سياسة محاسبية موحدة في القطاع الصناعي العراقي، من خلال تطوير النظام المحاسبي الموحد المطبق في العراق، وإيجاد موديل (نموذج)، في مواضيع: قياس الكلفة، والرقابة عليها، وإنتاج المعلومات لعملية اتخاذ القرارات.

ختاما، أود ان أوضح أن ما شجعني وحفزني لإعداد وإنجاز هذا الكتاب، هو زميلي وصديقي العزيز، الخبير والباحث في حقل التأمين مصباح كمال. فقد أشار عليَّ أن اجمع ما أنجزته في مجال المحاسبة، وخاصة ضمن اختصاصي الدقيق محاسبة التكاليف في وحدات إدارة الاعمال، من الكتابات والبحوث والمحاضرات لطلاب المحاسبة اثناء تدريسي وعملي في الجامعات ومزاولتي لمحاسبة التكاليف في القطاع الصناعي، وأن أعمل منها ملفاً وإعدادها بشكل اولي. وقد بادر بتقديم مساعدته الكريمة والقيمة بترتيب هذه المواد، بعد تصنيفها من قبلي الى الفصول الستة للكتاب، وقام بقراءة محتويات الملف والتدقيق في الجانب اللغوي للمحتويات، وقدّم الملاحظات والمقترحات بشأنها ومن ثم تحريرها على شكل كتاب، ليكون جاهزا للنشر بشكل الكتروني، كي يستفيد منه الطلاب والمعنيون والمختصون في حقل محاسبة التكاليف.

يسعدني ان أتقدم بخالص شكري وامتناني واحتراماتي لزميلي وصديقي العزيز مصباح كمال، لتخصيص جزء كبير من وقته وقدرته اللغوية والمعرفية في مجال الاقتصاد عامة والتأمين خاصة، في مساعدتي لإخراج هذا الكتاب الى حيز الوجود، ووصوله الى مرحلة النشر.

أيار/مايو 2022

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