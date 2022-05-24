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كمرك مطار النجف الدولي يحيل 200 ألف يورو إلى البنك المركزي

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، قيام مركز كمرك مطار النجف الأشرف الدولي بإحالة مبلغ 200 ألف يورو إلى البنك المركزي.
وقال اعلام الهيئة العامة للكمارك في بيان  إن “مركز كمرك مطار النجف الأشرف الدولي قام بإحالة مبلغ (200 الف يورو) كان بصحبة مسافر قادم من المانيا الى البنك المركزي/ مكتب غسيل الاموال وتمويل الارهاب وحسب الشروط والضوابط المعمول بها”.

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