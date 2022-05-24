مساع لمنح المعاقين {امتيازات جديدة}

بغداد: بتول الحسني

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة إلى منح امتيازات جديدة لشريحة المعاقين عبر إجراء تعديلات في قانوني الحماية الاجتماعية وهيئة الإعاقة.

وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة هدى سجاد : إنَّ “الوزارة تسعى إلى تعديل قانوني الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 وهيئة الإعاقة رقم 38 لسنة 2013 بما يمنح فئة المعاقين المزيد من الامتيازات ومعالجة التقاطع في التطبيق بين القانونين والعمل على رفع خط الفقر من المعاقين من أجل الاستمرار بمنحهم مبلغ الإعانة الاجتماعية”.

وأضافت أنَّ “التعديلات ستضمن إمكانية الجمع بين راتب المعين والإعانة بالنسبة للمعين من الدرجة الأولى”، لافتة إلى أنه “تم التوجيه باعتماد التقارير الطبية الصادرة عن هيئة الإعاقة حصراً سواء كانت لمنح راتب المعين أو لمنح الرقم المروري في ملء استمارة البيان السنوي الإلكتروني وتمييز ذلك عن التقارير الطبية لفئة (عاجز)”.

وبينت سجاد أنَّ “الهيئة استكملت الإجراءات الحسابية والتدقيقية لصرف مبلغ 100 ألف دينار (غلاء معيشة) للباحثين الاجتماعيين من أصحاب العقود وسيتم صرفها مع راتب شهر أيار الحالي”، منوهة بأنه “تم استكمال إجراءات شمول 300 ألف أسرة في بغداد والمحافظات وبانتظار التخصيصات المالية اللازمة لإطلاق الرواتب لتلك الأسر”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط