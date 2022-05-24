وفاة وزير الثقافة الاسبق سكرتير صدام حسين الخاص

توفي حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والإعلام العراقي الأسبق والسكرتير الخاص لرئيس النظام السابق للعراق الراحل صدام حسين.

وتوفي حمادي اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 87 عاماً.

وحمادي مواليد العام 1935 تقلد منصب وزير الثقافة والإعلام ثم وزير الثقافة، بالإضافة إلى سكرتير صدام حسين قد اعتقل في 1 أيار/ مايو 2003، وأطلقت السلطات العراقية سراحه في 12 نيسان/ أبريل 2012.

وكانت المحكمة الجنائية العليا في العراق قد أصدرت في الثالث من أيار/مايو العام 2011، حكماً بالسجن 17 عاماً على وزير الثقافة والإعلام حامد يوسف حمادي بعد إدانته بتصفية الكورد البارزانيين إلا أنها عادت وأفرجت عنه بعد مكوثه قرابة العام في السجن وذلك لثبوت براءته.

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