إطلاق العمل بالجواز الإلكتروني خلال العام الحالي

بغداد: جنان الأسدي

تطلق وزارة الداخلية خلال العام الحالي، العمل بالجواز الإلكتروني الذي يحمل أكثر من 17 علامة أمنية غير قابلة للتزوير، مؤكدة أن إصداره سيرفع من تصنيفه عالميا.

وقال مدير عام شؤون الجوازات في الوزارة العميد ماجد عدنان أحمد : إن العام الحالي، سيشهد إطلاق العمل بالجواز الإلكتروني بعد إحالته على الشركة المنفذة المتمثلة بصندوق الشهداء وشركة أفق السماء، التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من أعمال تنفيذه”، مضيفا أنه “سيتم قريبا نصب البرمجيات والأجهزة الإلكترونية (السوفت وير) في مكاتب الجوازات لتكون مهيأة لإصدار الجواز وقراءته”.

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