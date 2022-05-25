الأزهر :لا صحة لمشاورات سرية أو علنية مع واشنطن حول الديانة الإبراهيمية

الأزهر لـ (الزمان):لا صحة لمشاورات سرية أو علنية مع واشنطن حول الديانة الإبراهيمية

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

نفى‭ ‬مصدر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الأزهر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬الأنباء‭ ‬التي‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مفاوضات‭ ‬سرية‭ ‬أو‭ ‬علنية‭ ‬بين‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الحالية‭ ‬وشيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬وجود‭ ‬وساطة‭ ‬حول‭ ‬الديانة‭ ‬الإبراهيمية‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬في‭ ‬احتفالية‭ ‬بيت‭ ‬العائلة‭ ‬المصرية‭ ‬والتي‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خلطا‭ ‬بين‭ ‬تأخي‭ ‬الإسلام‭ ‬والمسيحية‭ ‬وبين‭ ‬امتزاج‭ ‬الأديان‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬دين‭ ‬واحد‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أبدى‭ ‬الداعية‭ ‬الإسلامي‭ ‬عبدالله‭ ‬رشدي‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬قتل‭ ‬الديانة‭ ‬الإبراهيمية‭ ‬في‭ ‬مهدها‭ ‬فقد‭ ‬بيّن‭ ‬فضيلة‭ ‬الإمام‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فرقا‭ ‬بين‭ ‬احترام‭ ‬عقيدة‭ ‬الآخر‭ ‬وبين‭ ‬إدماج‭ ‬الأديان‭ ‬في‭ ‬دين‭ ‬واحد‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أعتبر‭ ‬ذكر‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬القبطي‭ ‬المصري‭ ‬الراهب‭ ‬القمص‭ ‬بنيامين‭ ‬أن‭ ‬الديانة‭ ‬الإبراهيمية‭ ‬دعوة‭ ‬مسيسة‭ ‬تحت‭ ‬مظهر‭ ‬مخادع‭ ‬واستغلال‭ ‬الدين‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬منصور‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المؤشرات‭ ‬تؤكد‭ ‬تبني‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الحالية‭ ‬لفكرة‭ ‬الديانة‭ ‬الإبراهيمية‭ ‬الجديدة‭ ‬وفرضها‭ ‬على‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حيث‭ ‬ترى‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬أعدت‭ ‬تلك‭ ‬الوثيقة‭ ‬أنها‭ ‬الورقة‭ ‬الرابحة‭ ‬لصالح‭ ‬إسرائيل‭ ‬فعن‭ ‬طريقها‭ ‬سوف‭ ‬يسود‭ ‬السلام‭ ‬الكامل‭ ‬وتحقيق‭ ‬دولتين‭ ‬وهي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والفلسطينية‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المساعي‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالمنطقة‭ ‬تهدف‭ ‬لتوقيع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬خاصة‭ ‬فلسطين‭ ‬وإسرائيل‭ ‬لوثيقة‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الأمور‭ ‬المشتركة‭ ‬للديانات‭ ‬الثلاثة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬السلام‭ ‬والمحبة‭ ‬والتبادل‭ ‬الإقتصادي‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬والبعد‭ ‬عن‭ ‬آيات‭ ‬الكراهية‭ ‬لليهود‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وحتى‭ ‬يتحقق‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬موافقة‭ ‬الأزهر‭ ‬ومؤسسات‭ ‬دينية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬بعينها‭ ‬بتلك‭ ‬الوثيقة‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬رفض‭ ‬الأزهر‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الدينية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬لفكرة‭ ‬الديانة‭ ‬الإبراهيمية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الباحث‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬قال‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬الديانة‭ ‬الإبراهيمية‭ ‬في‭ ‬جوهرها‭ ‬تعني‭ ‬التسامح‭ ‬وهذا‭ ‬شيء‭ ‬جيد‭ ‬ولكنها‭ ‬وُظفت‭ ‬لصالح‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وفي‭ ‬الحقيقة‭ ‬المسلمون‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بحاجة‭ ‬لفكرة‭ ‬شبيهة‭ ‬للتسامح‭ ‬بين‭ ‬السُنة‭ ‬والشيعة‭ ‬فعندما‭ ‬توجد‭ ‬تلك‭ ‬الفكرة‭ ‬ويجري‭ ‬دعمها‭ ‬بنفس‭ ‬الزخم‭ ‬فلا‭ ‬مانع‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬فكرة‭ ‬الدين‭ ‬الإبراهيمي‭.‬

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