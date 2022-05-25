الأنواء الجوية: السليمانية وكرميان وكركوك على موعد مع عاصفة ترابية “خفيفة” الليلة

مشيرة إلى “انخفاض مديات الرؤية إلى أقل من 3 كيلومترات في بعض المناطق ولفترة قصيرة

توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (25 أيار 2022)، أن تجتاح موجة غبار خفيفة عدد من مناطق إقليم كوردستان وكركوك، في وقت لاحق من اليوم.

وكشفت المديرية في بيان أن موجة “خفيفة” من الغبار ستجتاح في وقت متأخر من مساء اليوم، مناطق كرميان، وجنوب مدينة السليمانية وكركوك، مشيرة إلى “انخفاض مديات الرؤية إلى أقل من 3 كيلومترات في بعض المناطق ولفترة قصيرة“.

واول أمس الإثنين، اجتاحت موجة من الغبار الثقيل العراق وإقليم كوردستان تسببت بنقل المئات إلى المستشفيات جراء تعرضهم للاختناق.

كما تسببت بتعطيل حركة الملاحة الجوية في جميع مطارات العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة والمؤسسات العامة غير الأمنية والصحية، بعد وصول مدى الرؤية إلى 400 متر.

في الوقت ذاته أعلنت وزارة الزراعة الاتحادية، تشكيل لجان لزيادة الغطاء النباتي وتخصيص مبالغ طارئة لمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية في عدد من المحافظات.

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