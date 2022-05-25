البيت الأبيض: بايدن اطلع على أحدث تطورات إطلاق النار في تكساس

جي بي سي نيوز :- وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير ، إطلاق النار داخل مدرسة في ولاية تكساس بالمروع، مشيرة إلى أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث الذي أسفر عن مقتل 14 طالبًا ومعلمًا واحدًا.

وأضافت بيير في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن بايدن “سيستمر في إطلاعه بانتظام مع توفر المعلومات”، مؤكدة أن صلاته مع العائلات التي تأثرت بهذا الحادث المروع، وسيتحدث هذه الليلة عند عودته إلى البيت الأبيض.

وكان حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، أعلن اليوم الثلاثاء، مقتل 14 طفلا ومدرس في مدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي بالولاية.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، أنه تم القبض على المشتبه به بإطلاق النار، لافتة إلى أنه يجب على الأفراد دخول المنطقة.

وأشارت إلى أن المركز المدني بالمدينة سيستخدم كمركز للم شمل وأن الآباء سيكونون قادرين على اصطحاب أطفالهم من هناك.

وبدوره قال عضو الكونغرس الأمريكي نيكيما ويليامز انه طفح الكيل ولن نقبل العيش في خوف من العنف المسلح .

وكما قال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي انه ما الجدوى من عملنا في الكونغرس ما لم نتمكن من حل مشكلة وجودية مثل إطلاق النار .

و تابع انني أتوسل إلى زملائي في الكونغرس لتمرير قوانين تجعل تكرار مثل هذه الهجمات أصعب .

وكالات

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