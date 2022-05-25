الريشاوي: حراك الانبار توسع ليشمل المحافظات المحررة برفض سياسة الحلبوسي

اكد المتحدث باسم الحراك الشعبي للإصلاح في الانبار ضاري الريشاوي , الأربعاء , ان حراك الانبار توسع ليشمل المحافظات المحررة الرافضين لسياسة تكميميم الافواه وتمرير المخططات المشبوهة كانشاء الإقليم السني والتطبيع مع الكيان الصهيوني التي ينتهجها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحزبه تقدم في الانبار والمحافظات المحررة.

وقال الريشاوي في تصريح , ان ” حالة الاستياء المجتمعي في الانبار تجاه تصرفات وسلوكيات محمد الحلبوسي وحزبه تقدم في محافظة الانبار امتد الى المحافظات المحررة وبالتالي قابله توسع وامتداد موازي للحراك الشعبي للإصلاح في الانبار الى المحافظات المحررة وسيتوج قريبا بمؤتمر شعبي عام في الموصل ” .

وأضاف ان ” المجتمع الانباري اول من تصدى لسياسة الحلبوسي بتكميم الافواه ورفض تسلطه على مقدرات محافظة الانبار ” , كاشفا عن ” توجهاته بتنفيذ المخططات الخارجية وفي مقدمتها التركية والامارتية بإقامة الإقليم السني لاضعاف العراق وكذلك مخطط التطبيع مع إسرائيل ” .

وأوضح الريشاوي ان “الحلبوسي اصبح خارج دائرة الانبار وحتى المحافظات المحررة ولم يعد يمثلنا ولايمثل المكون ومؤتمر الموصل القريب سيعلن عن ذلك ” . انتهى / 25م

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