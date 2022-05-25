القصة الكاملة لإهانة عمرو واكد لنساء مصر

تعرض الممثل المصري عمرو واكد لهجوم حاد خلال الساعات الماضية، وصل إلى حد المطالبة بمحاكمته بعد تغريدة نشرها عن “نساء مصر”.

ورغم أن واكد حذف التغريدة وأعقبها بأخرى تحمل اعتذارا للنساء، مؤكدا أنه “ساء التعبير”، وأنه “مش كبير على إني أعتذر”، فإن الهجوم لم يتوقف بل تحول لشكاوى رسمية قدمت للمجلس القومي للمرأة.

قصة إهانة عمرو واكد لنساء مصر

بدأت مشكلة الممثل المصري عمرو واكد عندما نشر تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” تضمنت إساءة للنساء المؤيدات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وعاد الممثل وحذف التغريدة وكتب قائلا: “أنا كتبت تويتة غلط ومسحتها وبعتذر لو ساء تعبيري، وإذا كنت جرحت أي امرأة”.

وأضاف: “الموضوع مالوش دعوة بالرأي، هو عيب صدر مني ومش كبير على إني أعتذر”.

ردود الفعل على تغريدة عمرو واكد

في أول تعليق على كلمات واكد، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر: “المعارضة مش سب وقذف للسيدات ولا اتهام محصنات، والسيدة المصرية اللي اتهمتها دي هي اللي وقفت وأنقذت بلدها على فكرة”.

وأكملت مرسي، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، الثلاثاء: “حتى لو ده مش عاجبك، السيدة المصرية اللي ولادها استشهدوا للحفاظ على تراب ورمل البلد دي”.

وتابعت: “هي السيدة اللي بتربي جيل يعرف قيمة علم بلده ويدفع روحه ثمن لأمنها وأمانها، إحنا بمئات الرجال اللي فقدوا النخوة والشجاعة، إحنا بمئات الرجال اللي باعوا ويبيعوا بلدهم كل يوم، أسفك يا عمرو واكد غير مقبول.. عيب”.

بينما قالت أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس تلقى شكاوى من عدد من السيدات ضد عمرو واكد لإهانته نساء مصر.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي”، أن مؤسسات الدولة تدعم الدولة المصرية، وسيتم حاليا فحص الشكاوى ضد واكد والتحرك القانوني حيالها.

وأكدت عبدالمنعم أن هناك حالة من الغضب ضد “المدعو” عمرو واكد لإهانته نساء مصر، موضحة أن المجلس القومي للمرأة يتصدى لأي إهانة تسيء لسيدات مصر من أي شخص.

وهاجم الإعلامي المصري عمرو أديب، الممثل، معتبرا أنه “تُوفي”، وذلك وسط موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي من واكد.

وقال أديب، في برنامجه “الحكاية”: “حاولوا يقولوا إن عمرو واكد لما كتب التغريدة القذرة كان سكران، للأسف أنا متأكد ألف في المية أن عمرو واكد مكنش سكران وإن عمرو واكد وصل لمرحلة من الكره لهذا البلد بتخليه غير متزن”.

وأضاف: “عمرو واكد عنده عقدة اسمها السيسي، ودي نقطة لم يستطع تجاوزها حتى الآن، ليس هناك ما يمنع في أن تكون معارضًا، ولكن عمرو واكد ليس معارضًا بل شخص معقد، بعد ما كتب التويتة القذرة أصدقاؤه من نفس التيار سألوه عن اللي كاتبه”.

وتابع: “واكد أساء لأعراض المصريين، أنا بس بقلك خبر يا عمرو إنت مت، توفيت، وأظن دي عملية انتحار واضحة ليس لك مكان لا برا ولا جوا، أنا رأيي إنك الليلة دي تشوفلك قزازة فودكا أو تيكيلا أو ترمي نفسك من الشباك… انت انتهيت”.

وهاجم الإعلامي أحمد موسى كذلك الممثل المصري هو الآخر، وقال إن الفنان الهارب عمرو واكد شارك في جرائم داخل مصر.

وأضاف موسى، خلال برنامجه “على مسؤوليتي”: “كلام عمرو واكد عن السيدة المصرية ضد كل ابنة أو أم أو زوجة مصرية، أقول للمجلس القومي للمرأة ما قاله عمرو واكد سباب واتهامات واضحة، هو يعلم جيدا ماذا يفعل، ولا أحد أبدا يقبل هذا الأمر”، مطالبا المجلس القومي للمرأة بالتحرك ضد تصريحات عمرو واكد بالقانون.

واختتم: “عمرو واكد أهان الأسرة المصرية، لا نفرق أبدا بين أبناء مصر، من يرتكب مثل هذه الجرائم أو يطبع مش معانا”، مؤكدا أن الرئيس السيسي يركز على قضايا الوعي في كافة أحاديثه.