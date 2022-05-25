تكساس: 15 قتيلا في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية

(CNN)– أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، يوم الثلاثاء، مقتل 14 طالبا ومعلما واحدا في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية، وقال أبوت إن مطلق النار يبلغ من العمر 18 عامًا.

وأضاف حاكم ولاية تكساس أن مطلق النار دخل مدرسة بمسدس وربما كان بحوزته أيضًا بندقية، لكن هذا لم يتم تأكيده بعد، وأطلق النار وقتل بشكل مروع 14 طالبًا ومدرسًا.

وذكر أن مطلق النار كان طالبًا في مدرسة ثانوية وهو مواطن أمريكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، عبر حسابها على تويتر، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تم إطلاعه على حادث إطلاق النار، وأنه سيلقى كلمة عندما يعود إلى البيت الأبيض، وأضافت أن بايدن أمر بتنكيس الأعلام حدادا على أرواح الضحايا.

وذكرت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، كيت بيدينجفيلد، عبر حسابها على تويتر، أن الرئيس الأمريكي تحدث حاكم تكساس حيق عرض عليه تقديم أي مساعدة يحتاجها.

وقالت 3 مصادر في قوات إنفاذ القانون، لشبكة CNN، إنه يُعتقد أن مطلق النار قتل جدته بالرصاص قبل الذهاب إلى المدرسة.

وكان حاكم ولاية تكساس قال، في وقت سابق: “هناك الأنباء عن أن المسلح أطلق النار على جدته قبل ذهابه إلى المدرسة”.

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