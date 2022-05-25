روسيا تطالب برفع العقوبات لتجنب أزمة غذائية عالمية

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو (أرشيف – رويترز)

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»

طالب دبلوماسي روسي كبير، اليوم (الأربعاء)، برفع العقوبات عن بلاده كشرط لتجنب أزمة غذائية عالمية بفعل توقف صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، إن «حل المشكلة الغذائية يمر عبر مقاربة جماعية تشمل خصوصاً رفع العقوبات التي فُرضت على الصادرات الروسية والتعاملات المالية».

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