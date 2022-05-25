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“فاجعة” في تونس.. غرق قارب يقل 100 مهاجر وفقدان معظمهم

"فاجعة" في تونس.. غرق قارب يقل 100 مهاجر وفقدان معظمهم

اعتبر 76 شخصا في عداد المفقودين إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس الشرقية بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه 100 مهاجر، بحسب ما أعلن خفر السواحل التونسيين اليوم الأربعاء.

وقال الناطق الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي في بيان، إنه تم إنقاذ 24 مهاجرا فيما لا زالت عمليات البحث جارية عن باقي المفقودين قبالة سواحل محافظة صفاقس (جنوب- شرق) حيث غرق القارب المطاط ليل الأحد الاثنين.

وأكد خفر السواحل أنه انقذ “16 مجتازا من جنسيات مختلفة إفريقية وآسيوية كان قد تعرض زورقهم المطاطي المستغل في عملية هجرة غير نظامية للغرق حوالى 6 أميال بحرية جنوب شرق جزيرة قرقنة” التابعة لمحافظة صفاقس.

كذلك، أنقذت قوات من جيش البحر 8 آخرين وانتشل جثة واحدة، حسب البيان.

ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية من تونسيين وآخرين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.

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