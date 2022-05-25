قاسم الاعرجي يطالب دول الاتحاد الاوربي بالغاء مخيم الهول وسحب مواطنيهم من الدواعش وذويهم لمحاكمتهم

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الثلاثاء، وفداً من البرلمان الأوربي، يمثل لجنة الأمن والدفاع، برئاسة ناتالي لويزو، وبحضور سفير الاتحاد الأوربي في العراق، السيد فيليه فاريولا.

وشهد اللقاء، استعراض أبرز الموضوعات التي تخص الأمن والتنسيق والتعاون ودعم العراق، حيث جرى مناقشة دور البعثة الاستشارية للاتحاد الأوربي في العراق، واستمرار وتطوير عملها.

كما بحث الأعرجي مع وفد البرلمان الأوربي، ملف مخيم الهول السوري، مطالباً المجتمع الدولي بإلغاء المخيم وسحب الدول لرعاياها من المخيم الذي يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة والعالم ، إلى جانب بحث قرار الحكومة العراقية المتعلق بنقل العوائل العراقية من المخيم إلى العراق، فضلاً عن بحث ملفات الأمن القومي والتعاون الدولي، والعلاقة بين العراق والاتحاد الأوربي.

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