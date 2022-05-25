قسم الصحافة ينظم مهرجانه السنوي التاسع

نيرة النعيمي مايو 25, 2022

برعاية رئيس الجامعة العراقية الاستاذ الدكتور علي صالح حسين الجبوري المحترم وبأشراف عميد كلية الإعلام الاستاذ الدكتور إيثار طارق العبيدي المحترم ، نظم قسم الصحافة بكلية الإعلام في الجامعة العراقية مهرجانه السنوي التاسع و تحت شعار (الصحافة المعاصرة والإعلام الذكي.

المهرجان الذي احتضنته قاعة الحكمة شهد حضوراً مميزا من أساتذة وطلبة الكلية، استهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وبعدها قراءة سورة الفاتحة ترحماً على شهداء العراق .

والقى عميد كلية الإعلام الاستاذ الدكتور ايثار طارق العبيدي، كلمته التي اثنى بها على جهود اساتذة وطلبة قسم الصحافة لما بذلوه من جهد لإنجاح واتمام هذا المهرجان بعد انقطاعه لسنتين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأضاف العبيدي، ان القسم يهدف من خلال هذا الـمهرجان والفعاليات الأخرى التي ينظمها الى إعطاء فرصة للطلبة للانخراط بالعمل الصحافي وتطبيق ما يتعلـمونه نظريا في الواقع العملي وليدركوا أبعاده الـمستقبلية قبل التخرج مؤكدا أن أسرة الكلية تنشد على الدوام تحقيق التميز والريادة من خلال إعداد الطلبة الإعداد الأمثل وتمكينهم من حمل رسالة مهنة الصحافة والإعلام السامية لرفد المؤسسات الإعلامية بالكفاءات الصحفية المهنية والموضوعية على جميع المستويات.

وتخلل المهرجان عدد من الفقرات التي تميز بها طلبة قسم الصحافة ومنها القاء قصائد شعرية عرض أفلام وثائقية وإعلانية وتوزيع الكتب المجانية في مجال الصحافة والإعلام ومجموعة من النشاطات العلمية والفنية والثقافية ابرزها معرض للصور الصحفية واللوحات التشكيلية ومعارض فنية شملت الاعمال اليدوية والنشاطات الأخرى.

وبعدها تقدم الاستاذ الدكتور فاضل البدراني بألقاء كلمة ممثلي السادة التدريسين التي وجه فيها بضرورة الاهتمام بالصحافة واعتمادها خوفاً من انقراضها بسبب وسائل التواصل الاجتماعي التي انتشرت بشكل واسع وكبير في الفترة الاخيرة.

وقدم معاون العميد للشؤون العلمية الاستاذ المساعد محمد الزوبعي كلمة رئيس قسم الصحافة نيابة عنه، ان المهرجان لهذا العام يعد اكثر تميزا من السنوات السابقة بسبب تكثيف الجهود في تنظيمه والتحضير لإقامته و يعد ثمرة يحصل عليها الطلبة على مدار اربع سنوات بإجتهاد ودعم من الاساتذة فضلا عن نشرهم للموضوعات الصحفية في الصحف المحلية مع التأكيد على التزام القسم بإعداد أجيال وكفاءات متميزة بالعطاء والإبداع في ميادين التخصصات الصحفية المهنية والإسهام في خدمة المجتمع وذلك بأعلى معايير الجودة، مثمنا في ذات الوقت إسهامات الطلبة جميعا والجهود التي بذلوها متحدين الصعوبات والعقبات التي واجههتم من اجل انجاز هذه الإعمال الرائعة.

وفي ختام المهرجان ثمن عميد الكلية الإعلام الاستاذ الدكتور إيثار طارق العبيدي جهود المشاركين في المهرجان والمساهمين في اقامته و تم توزيع الدروع والشهادات التقديرية لتدريسي قسم الصحافة وطلبته الاوائل.

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