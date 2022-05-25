قوة امنية تعتقل مراسل صحفي في كركوك اثناء اداء مهامه

اعتقلت قوة امنية في كركوك مراسل قناة كردستان “هلو جباري”، صباح اليوم الاربعاء.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق من الزملاء في كركوك ان الاعتقال جرى اثناء قيامه بتغطية حادثة حرق المحاصيل الزراعية في ناحية داقوق التابعة الى محافظة كركوك.

وبينت المصادر ان المراسل اقتيد الى مركز شرطة الناحية للتحقيق معه، وما يزال في المركز حتى لحظة كتابة هذا البيان.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تدين اعتقال المراسل اثناء اداء واجباته الصحفية، دون مبرر، وتعده انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا.

وتطالب الجمعية الاجهزة الامنية المختصة في كركوك باطلاق سراح الزميل على الفور، والايعاز الى العناصر الامنية التابعة لهم، بالكف عن اعتقال الصحفيين، او احتجازهم، لكون الدستور كفل حرية العمل الصحفي دون شرط او قيد.

وتطالب الجمعية نقابة الصحفيين في كركوك التي سبق ان شككت باوضاع الصحفيين السيئة في كركوك، ان تصدر موقفا ازاء هذا الانتهاك الصارخ.

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