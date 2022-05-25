مقرب من الصدر يعلن طرد عدد من المنتمين للتيار بينهم نائب سابق – قائمة بالاسماء

بسمه تعالى

‏ إنَّ الأسماء المُدرَجَة أدناه يستغلّون إسمنا آل الصدر ويستغلّون إسم الجـ* ـهاد والمُجـ* ـاهـ،دين في سرقة أموال الشعب بغير وجه حَقّ..

فأجد من المصلحة التبرّء منهم، ويُحال أمرهم إلى الجهات المُختصَّة للتعامل معهم حسب القانون.

كما وينبغي على المُحبّين مُقاطعتهم وعدم التعامل معهم، وإذا لجأوا إلى جهات أخرى فسيثبت حقدهم، وإذا تابوا وأصلحوا فبابُنا مفتوح لهم..

عنه/

صالح محمد العراقي

ألوجبة الأولى:

1-مازن المازني – محافظة البصرة

2-علي جبار شويليه – محافظة بابل

3-أنمار الهاشمي – محافظة البصرة

4-مشتاق حلحيل – محافظة ديالى

5-علي شمخي – محافظة واسط

6-علي غانم الساعدي – محافظة ميسان

7-علي قاسم – محافظة واسط

8-باسم عبد مطير – محافظة الناصرية

9-علاء مزهر – محافظة بغداد

10-حيدر جوري – محافظة كربلاء

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