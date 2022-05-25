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وزير الداخلية يلتقي محافظ الديوانية ويبحث معه تكثيف الجهود الأمنية والخدمية

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بحث وزير الداخلية السيد “عثمان الغانمي” اليوم الأربعاء، مع محافظ الديوانية السيد “زهير علي الشعلان”، جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها سبل الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والحكومة المحلية في المحافظة.
 السيد الوزير وخلال لقائه مع السيد المحافظ، أكد على توثيق العلاقة بين رجل الأمن والمواطن وتقديم أفضل الخدمات له.
من جانبه قدم السيد المحافظ شكره وتقديره للسيد الوزير على اهتمامه الكبير في دعم الأمن والاستقرار والتركيز على القضايا التي من شأنها تطوير العمل الأمني والخدمي.
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