وزير النفط: وقعنا عقوداً لإنتاج 2500 ميجا وات

بغداد: سعد السماك

كشف رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط إحسان عبد الجبار، عن أن وزارته وقعت عقودا مع شركات أجنبية لإنتاج نحو 2500 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، عبر بناء محطات شمسية وصولا لإنتاج 12 ألف ميجا وات مخطط للوصول إليها في العام 2030 .

وقال عبد الجبار : إن “الموديل الاقتصادي الذي يجب أن يعتمده العراق، يتمثل بإنتاج أعلى معدل للطاقة بأقل التكاليف”، مبينا أن “الوصول إلى الطاقة الرخيصة (نسبيا)، يعد ضروريا لتشغيل الاقتصادات الحديثة، وبالتالي تحقيق أمن اقتصادي وفوائد مالية كبيرة للبلاد” .

وبينما أشار إلى أن “تحقيق أمن الطاقة يكمن في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة عبر الاعتماد على الطاقة الشمسية وغيرها، وأيضا من خلال إحلال الغاز محل النفط، وصولا إلى إنتاج طاقة كهربائية رخيصة ومتنوعة المصادر”، لفت إلى “تمتع البلاد بالعديد من موارد الطاقة المتجددة والمتوزعة في مناطق جغرافية واسعة، على العكس من مصادر الطاقة التقليدية التي تتركز في مناطق محددة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط