6 غيابات تضرب الصقور قبل مواجهة النجف

يعاني فريق القوة الجوية، من غياب ستة لاعبين في مواجهة النجف اليوم الاربعاء.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي علي زغير في تصريح إن “فريق القوة الجوية سيلعب مواجهة اليوم منقوصاً من ستة لاعبين مابين الحرمان والاصابات”.

وأوضح أن “الفريق سيفتقد لخدمات كل من فهد طالب بسبب الاصابة وميثم جبار بسبب الحرمان و ويلسون بسبب عدم الجاهزية وحسين جبار بسبب الإصابة وكرار نبيل للإصابة وعلاء عباس لعدم الجاهزية”.

ويقف القوة الجوية في المركز الرابع برصيد 58 نقطة، فيما يقف النجف في المركز السابع برصيد 51 نقطة. انتهى/ 25 ل

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