Posted on by

الرئاسات الثلاث و شيكاتها تثرثر عن الانسداد السياسي

الرئاسات الثلاث و شيكاتها تثرثر عن الانسداد السياسي
احمد كاظم
ثرثرة و شكوى الرئاسات الثلاث و شبكاتها عن (الانسداد السياسي و مخاطره) مستمرة حتى في احلامهم و كأن المواطنين هم سبب الانسداد.
هؤلاء ان كانوا لا يدركون انهم سبب الانسداد فهذا غباء و ان كانوا يدركون ذلك و الثرثرة و الشكوى لتبرئة ذممهم فغباؤهم اشد لان المواطنين يدركون ان سبب الانسداد هو العراك على حصصهم من نهب المال العام.
الانسداد السياسي لا يؤثر على الرئاسات الثلاث و شبكاتها لان نهبهم للمال العام مستمر على شكل رواتب و منافع و مخصصات فاحشة بالإضافة الى (رشاوى الاستثمار).
رئيس الجمهورية السابق قال بدون خجل او وجل ان مخصصاته لشرب الشاي و القهوة مع زائريه 52 مليار دينارا في السنة بينما هو رئيس تشريفي لا يحل و لا يربط.
السؤال: اذا 52 مليار دينارا مخصصات من لا يحل و لا يربط فكم هي مخصصات رئيس الوزراء و رئيس البرلمان و هما يدعيان انهما (يحلّون و يربطون)؟
الجواب الله اعلم لان مقدار نهب المال العام سر من الاسرار لا يعلمه إلا الناهب.
ياختصار: الانسداد السياسي سيستمر لان نهب المال العام مستمر.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close