الرئاسات الثلاث و شيكاتها تثرثر عن الانسداد السياسي

احمد كاظم

ثرثرة و شكوى الرئاسات الثلاث و شبكاتها عن (الانسداد السياسي و مخاطره) مستمرة حتى في احلامهم و كأن المواطنين هم سبب الانسداد.

هؤلاء ان كانوا لا يدركون انهم سبب الانسداد فهذا غباء و ان كانوا يدركون ذلك و الثرثرة و الشكوى لتبرئة ذممهم فغباؤهم اشد لان المواطنين يدركون ان سبب الانسداد هو العراك على حصصهم من نهب المال العام.

الانسداد السياسي لا يؤثر على الرئاسات الثلاث و شبكاتها لان نهبهم للمال العام مستمر على شكل رواتب و منافع و مخصصات فاحشة بالإضافة الى (رشاوى الاستثمار).

رئيس الجمهورية السابق قال بدون خجل او وجل ان مخصصاته لشرب الشاي و القهوة مع زائريه 52 مليار دينارا في السنة بينما هو رئيس تشريفي لا يحل و لا يربط.

السؤال: اذا 52 مليار دينارا مخصصات من لا يحل و لا يربط فكم هي مخصصات رئيس الوزراء و رئيس البرلمان و هما يدعيان انهما (يحلّون و يربطون)؟

الجواب الله اعلم لان مقدار نهب المال العام سر من الاسرار لا يعلمه إلا الناهب.

ياختصار: الانسداد السياسي سيستمر لان نهب المال العام مستمر.

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