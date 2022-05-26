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الزاملي: عدم حصول اتفاق سياسي لا يعني تعطيل عمل البرلمان

الزاملي: عدم حصول اتفاق سياسي لا يعني تعطيل عمل البرلمان

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الخميس، أن عدم حصول اتفاق سياسي بين الكتل لا يعني تعطيل عمل مجلس النواب.
وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ، أن “الأخير استقبل بمكتبه اليوم، امين عام الاتحاد الاسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء والوفد المرافق له, بحضور رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني النائب جمال كوجر والنائب مثنى امين”.

وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء بحث الشأن السياسي والمبادرات الساعية لتقريب وجهات النظر, حيث بين الزاملي ان الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم, تتطلب من الجميع العمل على الاسراع بتشكيل حكومة قوية قادرة على التعامل مع هكذا ظروف، داعيًا لتغليب مصلحة البلد والشعب على باقي الاعتبارات”.

وأكد الزاملي وفق البيان، ان “عدم حصول اتفاق سياسي بين الكتل لا يعني تعطيل عمل المؤسسة التشريعية، مشددا على ضرورة ان تعمل جميع القوى السياسية لخدمة ابناء البلد”.

وبين، ان “مجلس النواب يسعى جاهدًا لإصدار القرارات والتشريعات التي تتطلبها المرحلة الراهنة”.

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