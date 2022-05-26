الصحة تصدر تنويها يخص من ينتحل صفة مسؤول لأخذ أموال من الموظفين

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تنويها يخص من ينتحل صفة مسؤول لأخذ أموال من الموظفين بحجة تخصيص قطعة ارض.

وقالت الوزارة في بيان إنه “تكررت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتحال شخص لصفة مسؤول عقار الدولة ويعمل على اخذ مبالغ مالية من الموظفين بحجة تخصيص قطعة ارض”.

وأكدت الوزارة على ان “التواصل يتم مع الجميع من خلال القنوات الرسمية والقانونية فقط ولا يوجد اي ممثل لها خارج السياقات المعروفة، ويتحمل أي شخص التبعات القانونية عن مثل هذه الادعاءات الخطيرة وقد تم ابلاغ الجهات الامنية المعنية لملاحقته”.

ودعت الوزارة “اي شخص تعرض لعملية نصب واحتيال الابلاغ او مراجعة الوزارة باسرع وقت ممكن ليتم ملاحقة ومحاسبة من يقترف مثل هذه الأفعال”.

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