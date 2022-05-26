العراق: الفصائل الشيعية تخشى إدراج الحشد الشعبي على قائمة المنظمات الإرهابية

اتهم‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬قوى‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬مجاميع‭ ‬وصفها‭ ‬بـ«الخاصة‮»‬‭ ‬تخطط‭ ‬لاستدراج‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬المتظاهرين‭ ‬ورفع‭ ‬شكوى‭ ‬الى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بهدف‭ ‬تصنيف‭ ‬الحشد‭ ‬ضمن‭ ‬المنظمات‭ ‬الإرهابية‭.‬

وقال‭ ‬عائد‭ ‬الهلالي‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مخطط‭ ‬لإطلاق‭ ‬تظاهرات‭ ‬احتجاجية‭ ‬بسبب‭ ‬الانسداد‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬واتهام‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬بضرب‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بهدف‭ ‬إدراجه‭ ‬كمنظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬حاله‭ ‬حال‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬واصفا‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬بـ«الخطير‭ ‬جدا‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

ويهدد‭ ‬أتباع‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬بتظاهرات‭ ‬مليونية‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬تعطيل‭ ‬قوى‭ ‬الإطار‭ ‬لجلسات‭ ‬البرلمان‭ ‬وإيصال‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬طريق‭ ‬مغلق‭.‬

وقال‭ ‬الهلالي‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬تظاهرات،‭ ‬فربما‭ ‬يحل‭ ‬الانسداد‭ ‬بجلسة‭ ‬واحدة‭ ‬يجتمع‭ ‬فيها‭ ‬الشركاء‭ ‬السياسيون‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لمشهد‭ ‬سياسي‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬التعقيد‭. ‬وكشف‭ ‬ناشطون‭ ‬ضمن‭ ‬كتلة‭ ‬امتداد‭ ‬النيابية‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اعتقالات‭ ‬لمتظاهرين‭ ‬وناشطين‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬محافظات‭ ‬عراقية‭.‬

ولم‭ ‬يحدد‭ ‬الناشطون‭ ‬هوية‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬أقدمت‭ ‬على‭ ‬اعتقال‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬توقفت‭ ‬رواتبهم‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬إقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬صيغة‭ ‬لتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬وإبقاء‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬فراغ‭ ‬دستوري‭ ‬وسياسي‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬أشهر‭.‬

ويخشى‭ ‬أقطاب‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ -‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬وكلاء‭ ‬إيران‭ ‬والفصائل‭ ‬المسلحة‭- ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬حكومة‭ ‬طوارئ‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وازدادت‭ ‬هذه‭ ‬الخشية‭ ‬بعد‭ ‬كلمة‭ ‬ممثلة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬جينين‭ ‬بلاسخارت‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وتحدثت‭ ‬بلاسخارت‭ ‬بنحو‭ ‬واضح‭ ‬عن‭ ‬انتهاك‭ ‬سيادة‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬وخاصة‭ ‬إيران،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬ليس‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬مسلحين‭ ‬ينصبون‭ ‬أنفسهم‭ ‬زعماء،‭ ‬ويهيمنون‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية،‭ ‬واصفة‭ ‬انتهاكات‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬بـ«دبلوماسية‭ ‬الصواريخ‭ ‬المتهورة‮»‬‭.‬

ويتوقع‭ ‬مراقبون‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬قرارات‭ ‬بشأن‭ ‬العراق‭ ‬تتعلق‭ ‬بانتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وغياب‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ومصادرة‭ ‬إرادة‭ ‬الدولة‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬دولي‭ ‬لإصلاح‭ ‬الوضع‭ ‬الشاذ‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬