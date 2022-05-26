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العمل تضع سياسة التشغيل الوطنيَّة

العمل تضع سياسة التشغيل الوطنيَّة

 بغداد: بتول الحسني
حدَّدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة الخطوط العريضة لسياسة التشغيل الوطنية والخطط التنفيذية لها بالتنسيق مع المنظمات الدولية بغية تطبيقها على أرض الواقع.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض : إنَّ “الوزارة حددت أبرز الخطوط العريضة لسياسة التشغيل الوطنية ووضع الخطط التنفيذية لها ومدى استعداد المنظمات الدولية لدعمها وتنفيذها على أرض الواقع، فضلاً عن أهم النقاط الواجب اتباعها في كتابة السياسة الوطنية والتي تمثل الخطة العملية الشاملة لتحقيق أهداف التشغيل الأساسية ومنها خلق فرص العمل وتعزيز العمل اللائق وحماية حقوق العمال”.
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