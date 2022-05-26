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اليوم.. البرلمان يصوِّت على حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني

اليوم.. البرلمان يصوِّت على حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني

يلتئم، اليوم الخميس مجلس النواب، للتصويت على قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، في ظلِّ اتفاق أغلبية الكتل السياسية على تمريره .
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول أعمال جلسة الخميس، المتضمن “التصويت على مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني”.  وأنهى البرلمان قراءته الأولى للقانون الذي يأتي في إطار الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق ونظراً للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه وقطع الطريق أمام كلِّ من يريد إقامة أيِّ نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل ووضع عقاب رادع بحقه والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية.
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