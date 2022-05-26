باريس سان جيرمان يغلق ابوابه امام ديمبلي

وذكرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، ان “ باريس سان جيرمان أغلق باب التعاقد أمام عثمان ديمبيلي على الرغم من حقيقة أنه في الساعات الأخيرة تم ربط اسم اللاعب بالنادي الفرنسي”.

وأضافت الصحيفة أن “احتمال أن ينتهي الأمر بالجناح الفرنسي في باريس أمر غير مرجح للغاية، بل إنه تم إغلاق الباب أمام ديمبلي لأن لويس كامبوس، الذي سيكون المدير الرياضي الجديد في الفريق، لا يريد اللاعب ولا يضعه على جدول التعزيزات الخاصة به للموسم المقبل”.

وأكدت الصحيفة أن “كامبوس لا يهمه أن التعاقد مع ديمبلي سيكون مجانا أو أنه في فترة شبابه (عمره 25 عاما)، أو أنه يحافظ على علاقة جيدة مع كيليان مبابي الذي تم تجديد عقده مؤخرا”.

وأشارت “لوباريزيان” إلى أن “كامبوس لديه أولويات أخرى، وأيضا لدى باريس سان جيرمان بالفعل ثلاثة لاعبين مميزين في المقدمة مثل مبابي نفسه ونيمار وليونيل ميسي، على الرغم من حقيقة رحيل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا”.

وينتهي تعاقد ديمبلي مع برشلونة، في 30 حزيران المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد، وحاولت إدارة النادي الكتالوني بيع اللاعب، في كانون الثاني الماضي، للحصول على المال، لتجنب رحيله مجانا بنهاية الموسم الحالي، في ظل رفضه التجديد.