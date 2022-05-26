تعليق مثير من دي ماريا على فشل ريال مدريد في صفقة مبابي

أنخيل دي ماريا – باريس سان جيرمان- دوري أبطال أوروبا

سبورت 360 – أطلق النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تعليقاً مثيراً على فشل فريقه السابق، ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع زميله كيليان مبابي، الذي جدد عقده بشكل رسمي مع سان جيرمان حتى يونيو 2025.

واعتبر دي ماريا أن تجديد عقد مبابي لن يعني حرمان ريال مدريد من خدماته في السنوات المقبلة، وهو عكس ما أفادت به صحافة مدريد في السويعات الماضية، حيث ذكرت أن النادي الملكي أغلق بابه أمام كيليان للأبد، ولن يحرك ساكناً مرة أخرى للحصول على توقيعه.

دي ماريا: لم أحسم قراري بخصوص وجهتي المقبلة

وقال اللاعب الملقب بالمعكرونة، عقب مباراة ميتز التي سجل فيها هدفاً وساعد فريقه على الفوز بخماسية دون رد، في ختام الموسم بالدوري الفرنسي” مبابي جدد عقده، لقد اتخذ القرار الصائب، إنه لاعب شاب وصغير جداً، ومازال عليه أن يلعب سنوات عديدة قبل أن ينتقل للعب في ريال مدريد”.

وعن مستقبله بعد باريس، بعدما ودع الجمهور بالدموع في بارك دي برانس أمام ميتز، قال دي ماريا” أنا هادئ، أمامي الوقت للتفكير، يجب أن أفكر، ولكنه ليس قراري فقط”.