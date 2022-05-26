توافق الحزبين الكرديين على التزامن بين انتخاب رئيس الجمهورية ورسو سفينتي الإطار والتيار

بغداد -أربيل -عبد الحسين غزال
أنهى المكتبان السياسيان للحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، اجتماعاً في مبنى رئاسة الاقليم في أربيل.
وذكر بيان مشترك صادر عن المكتبين السياسيين، أنه خلال الاجتماع جرى التباحث بشكل صريح بشأن العلاقات بين الجانبين والأوضاع الراهنة في العراق وإقليم كردستان، وإيجاد أرضية ملائمة للتعاون والعمل المشترك.
وقال مصدر سياسي مطلع ان الحزبين بحثا الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واتفقا على ان يكون انتخاب الرئيس الجديد متزامنا مع تصفية الخلاف بين الإطار والتيار الصدري بشأن تشكيل الحكومة او التزام جانب المعارضة، وبحسب المصدر فإن الحزيين يريدان ان يسهما في حل ازمة العراق من خلال تكليف رئيس جمهورية كردي جديد، كما لا يريدان ان تسبق هذه الخطوة استعدادات الإطار التنسيقي في الوصول الى عتبة دستورية توفر له تسمية رئيس للحكومة. في وقت قال مصدر سياسي شيعي لمراسل الزمان ان الإطار لا يمانع التجديد لمصطفي الكاظمي شرط التوافق من جديد على برنامج حكومي مختلف.
وأضاف البيان أن الجانبين أكدا بأنه بعد مبادرة وزيارة رئيس إقليم كوردستان للسليمانية توفرت أرضية للحوار وتطبيع وتطوير العلاقات بين الجانبين، والعمل على استعادة الثقة بين الحزبين، والتعاون بين الأطراف السياسية عن طريق التفاهم والحوار.
واتفق الجانبان الكرديان على مواصلة الاجتماعات المشتركة بين المكتبين السياسيين للحزبين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني كمبدأ للعمل المشترك، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة بين المكتبين السياسيين للتباحث حول العملية الانتخابية المقبلة لبرلمان كوردستان.
وفي محور آخر من الاجتماع أكدا على مساندة ودعم الجانبين لحكومة إقليم كردستان، والمؤسسات الشرعية، واستمرار حظر الحملة الاعلامية ضد بعضهما البعض.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط