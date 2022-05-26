توافق الحزبين الكرديين على التزامن بين انتخاب رئيس الجمهورية ورسو سفينتي الإطار والتيار

‭ ‬بغداد‭ -‬أربيل‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬

أنهى‭ ‬المكتبان‭ ‬السياسيان‭ ‬للحزبين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬اجتماعاً‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬رئاسة‭ ‬الاقليم‭ ‬في‭ ‬أربيل‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المكتبين‭ ‬السياسيين،‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬جرى‭ ‬التباحث‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭ ‬بشأن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬والأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬وإيجاد‭ ‬أرضية‭ ‬ملائمة‭ ‬للتعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬سياسي‭ ‬مطلع‭ ‬ان‭ ‬الحزبين‭ ‬بحثا‭ ‬الترشيح‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬واتفقا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬انتخاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬متزامنا‭ ‬مع‭ ‬تصفية‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬الإطار‭ ‬والتيار‭ ‬الصدري‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬او‭ ‬التزام‭ ‬جانب‭ ‬المعارضة،‭ ‬وبحسب‭ ‬المصدر‭ ‬فإن‭ ‬الحزيين‭ ‬يريدان‭ ‬ان‭ ‬يسهما‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬ازمة‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكليف‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬كردي‭ ‬جديد،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يريدان‭ ‬ان‭ ‬تسبق‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬استعدادات‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬عتبة‭ ‬دستورية‭ ‬توفر‭ ‬له‭ ‬تسمية‭ ‬رئيس‭ ‬للحكومة‭. ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬سياسي‭ ‬شيعي‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬الإطار‭ ‬لا‭ ‬يمانع‭ ‬التجديد‭ ‬لمصطفي‭ ‬الكاظمي‭ ‬شرط‭ ‬التوافق‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬حكومي‭ ‬مختلف‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الجانبين‭ ‬أكدا‭ ‬بأنه‭ ‬بعد‭ ‬مبادرة‭ ‬وزيارة‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬للسليمانية‭ ‬توفرت‭ ‬أرضية‭ ‬للحوار‭ ‬وتطبيع‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الحزبين،‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التفاهم‭ ‬والحوار‭.‬

واتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬الكرديان‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬المكتبين‭ ‬السياسيين‭ ‬للحزبين‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬كمبدأ‭ ‬للعمل‭ ‬المشترك،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬المكتبين‭ ‬السياسيين‭ ‬للتباحث‭ ‬حول‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬المقبلة‭ ‬لبرلمان‭ ‬كوردستان‭.‬

وفي‭ ‬محور‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكدا‭ ‬على‭ ‬مساندة‭ ‬ودعم‭ ‬الجانبين‭ ‬لحكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الشرعية،‭ ‬واستمرار‭ ‬حظر‭ ‬الحملة‭ ‬الاعلامية‭ ‬ضد‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭.‬

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